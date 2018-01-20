أقرب مما نتصور.. الزعاق يكشف موعد انتهاء البرد الفعلي

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، خالد الزعاق، أنه بعد شهرين من الآن سنلامس آخر نسمة من البرد.

وأضاف الزعاق، في مداخلة هاتفية ببرنامج “يا هلا” على شاشة روتانا خليجية، أن البرد الفعلي لم يتبقَّ عليه إلا أسبوعان فقط.

وتتعرض العاصمة السعودية الرياض، منذ ساعات قليلة، لموجة من الغبار الكثيف تقلصت معها الرؤية الأفقية.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر قد حذر في تنبيه متقدم، اليوم، من ​​​​​​استمرار النشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية تصل إلى أقل من 1 كم على الرياض.

وتوقع الإنذار المبكر أن تستمر هذه الحالة حتى مساء اليوم.







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