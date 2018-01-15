أقسم على المصحف.. فرجينيا تعين مسلمًا وزيرًا للتعليم

المواطن - الرياض

عينت ولاية فرجينيا الأميركية مسلمًا مسؤولًا عامًّا عن التعليم بها.

وبحسب صحيفة ريتشموند تايمز الأميركية، أدى الأميركي المسلم من أصل باكستاني عاطف قرني اليمين الدستورية، واضعًا يده على المصحف الشريف، أمام حاكم فرجينيا المنتخب رالف نورثام في مقر مجلس الشيوخ التابع للولاية الأسبوع الماضي، كأول مسلم يتسلم منصبًا وزاريًّا فيها.

والوزير عاطف قرني عمل مدرسًا للرياضيات في مدرسة بيفيل المتوسطة بالولاية، قبل أن يخدم في مُشاة البحرية الأميركية برتبة رقيب.

ومن المقرر أن يشرف قرني على السياسة التعليمية، ودعم مدارس الولاية.

والوزير من مواليد عام 1978، وهاجر من مدينة كراتشي الباكستانية، مع عائلته في سن العاشرة، ونشأ في باركفيل، ميريلاند، قبل أن ينتقل إلى فرجينيا في عام 2005 ليستقر هناك.







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