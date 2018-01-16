أكثر من مليون زائر لجادة الترفيه على الواجهة البحرية بجدة في 5 أيام

المواطن - الرياض

حولت الهيئة العامة للترفيه الواجهة البحرية بالكورنيش الجديد في جدة إلى كرنفال يجمع كل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وسط أجواء احتفالية رائعة تميزت بعدد من العروض المباشرة والفنية والأركان التفاعلية والشعبية والكرنفالية، بالإضافة إلى عدد من عروض المسرح التفاعلي الذي قدم عروضاً أكروباتية وموسيقية وفنية مختلفة، وعددًا من العروض البهلوانية وعروض الفرق الشعبية.

وتأتي الفعالية ضمن حملة “لا تفكر تسافر” التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه كشعار لرزونامتها لإجازة منتصف العام شهدت تواجدًا كثيفًا زاد على مليون زائر في أول 5 أيام من بدئها، حيث وجد جميع فئات المجتمع فيها العديد من العروض والفعاليات التي تناسب اهتماماتهم واحتياجاتهم.

وتستمر فعالية “جادة الترفيه” في جدة إلى 20 يناير، ومن المنتظر أن تسجل حضورًا كثيفًا فيما تبقى من أيامها، ولا سيما أنها سجلت نجاحات غير مسبوقة في جادتي الترفيه التي أقامتها سابقاً في الرياض والخبر.

ودعت الهيئة العامة للترفيه الجميع إلى زيارة موقع روزنامة الترفيه هنا ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي @Roznamah_sa أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية من خلال الرابط هنا للاطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في روزنامة الترفيه.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :