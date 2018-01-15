أكثر من 400 ألف مخالف بينهم ربع مليون لنظام الإقامة 

المواطن- واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت، يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ وحتى نهاية يوم أمس الأحد، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في كافة مناطق المملكة عن ضبط 408.858 مخالفًا، منهم 256.577 مخالفًا لنظام الإقامة، و107.992 مخالفًا لنظام العمل، و44289 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 5701 شخص، 77% منهم يمنيو الجنسية، و21% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، وتم ترحيل 5701 منهم، كما تم ضبط 348 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 842 شخصًا، فيما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 132 مواطنًا، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق 111 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 21 سعوديًّا.

وفي سياق متصل، بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 12078 وافدًا مخالفًا، منهم 10065 رجلًا، و2013 امرأة.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 68524 مخالفًا، وإحالة 60707 مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 66268 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 91593 مخالفًا.







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