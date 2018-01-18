أكثر من 5 ملايين شخص متأثر بالجفاف في الصومال

المواطن- متابعة

أطلقت الأمم المتحدة، أمس، نداء للحصول على 1.6 مليار دولار لتوفير المساعدات المنقذة للحياة لحوالي خمسة ملايين ونصف المليون شخص المتأثرين بالجفاف المستمر في الصومال.

وقال نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصومال والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية بيتر دي كليرك للصحافيين في مقديشو: إن استمرار التوقعات المتعلقة بتراجع معدل هطول الأمطار لهذا العام يتطلب حملة كبيرة أخرى للمساعدات الإنسانية.

وأضاف: “خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018 تتطلب منا جميعًا تعزيز جهودنا”، مشيرًا إلى أنه بحلول شهر نوفمبر من العام الماضي، تضاعفت احتياجات الأمن الغذائي بما يقرب من الضعف على مدى خمس سنوات، وأن هناك ما يقدر بنحو مليونين ونصف المليون شخص في خضم الأزمة، إضافة إلى 866 ألف حالة طوارئ، وبذلك لا يفصل الوضع في الصومال عن المجاعة سوى خطوة واحدة حيث تضاعف عدد الصوماليين الذين هم على حافة المجاعة عشرة أضعاف منذ هذا الوقت من العام الماضي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :