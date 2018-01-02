أمانة الشرقية تتصدّى للقط المتجوّل في ثلاجة لحوم المتجر الشهير

المواطن ـ الدمام

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، في شأن المقطع المتداول لقط يتجول في ثلاجة عرض أحد محلات اللحوم، عن مباشرة المختصين الموقع.

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، مساء الثلاثاء 2 كانون الثاني/ يناير 2018، أنّه “إشارة إلى المقطع المتداول بشأن وجود قط داخل ثلاجة اللحوم في أحد الأسواق الغذائية، نفيدكم بأنَّ المختصين باشروا الموقع فور تلقي البلاغ”.

وبيّنت أنّه “تمت مصادرة جميع اللحوم المشتبه بها؛ كما تم استدعاء المسؤول عن المنشأة لاتخاذ الإجراءات النظامية، حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية”.

يذكر أنَّه انتشر، الاثنين 1 كانون الثاني الجاري، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لقط تسلل إلى داخل ثلاجة اللحوم، في أحد المحلات التجارية الكبرى، وأخذ يأكل من اللحوم المعروضة للبيع.







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