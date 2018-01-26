أمانة المدينة تكشف لـ”المواطن” حقيقة مقطع المسلخ المتداول

المواطن ـ عبدالرحمن المحمادي ـ المدينة المنورة:

أكّدت أمانة المدينة المنوّرة، في شأن مقطع فيديو يوضح قيام عمال في مسلخ بنفخ الذبائح، أنَّ نفخ الذبائح بغية سلخها، طريقة متّبعة في المسالخ البلدية.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة بمنطقة المدينة المنورة، سلامة بن سلمان اللهيبي، في تصريحٍ خاصٍّ لـ”المواطن”، أنَّ “ما عُرض في المقطع ليس نفخًا داخل الذبيحة، وإنما إحدى طرق السلخ لفصل الجلد عن الذبيحة”.

وبيّن اللهيبي أنَّ “هذه الطريقة مسموحة وفق الاشتراطات الصحية، الصادرة من وزارة الشؤون البلدية، عوضًا عن النفخ بالفم في عملية السلخ”.

يُذكر أنَّ مواطنًا في المدينة المنورة، وثّق مقطع فيديو يوضح قيام عمال في مسلخ بنفخ الذبائح؛ ما أثار موجة استياء في مواقع التواصل الاجتماعي، جراء نفخ الذبائح بهذه الطريقة.







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