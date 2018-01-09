أمطار غزيرة على جازان وسحب رعدية بعسير والباحة والمناطق الجنوبية

المواطن - علي شيبان - جازان

شهدت منطقة جازان هطول أمطار غزيرة، فجر اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الاستبشار بين المواطنين، داعين الله أن تكون سُقيا خير وبركة.

وشملت الأمطار جميع محافظات جازان ومدينة جيزان ومحافظة فيفا والداير والعيدابي والعارضة وصبيا وأبو عريش وأحد المسارحة وصامطة والطوال والقرى التابعة لها.

وكان الراصد والخبير في الطقس والمناخ “علي مشهور” قد توقع هطول أمطار اليوم الثلاثاء على المناطق الجنوبية من المملكة مثل جازان وعسير، قد تمتد إلى الباحة وسواحل البرك والقنفذة، وقد تصل إلى الدول المجاورة مثل سلطنة عمان واليمن والإمارات.

فيما يتوقع أن يزداد تأثير موجة عدم الاستقرار الجوي على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من السعودية حيث ترتفع فرصة تشكل السحب الرعدية على المناطق الجبلية من جنوب المملكة إضافة إلى هطول أمطار غزيرة.







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