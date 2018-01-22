أميركا تلزم 6 شركات طيران بفحص إضافي للشحنات الجوية

المواطن - متابعة

طلبت هيئة أمن النقل الأميركية من ست شركات طيران عربية المشاركة في برنامج معزز لفحص الشحنات الجوية، كجزء من الجهود الهادفة إلى تعزيز أمن الطيران العالمي.

ويخص هذا الطلب العاجل شركة “مصر للطيران” العاملة في مطار القاهرة الدولي، و”الملكية الأردنية” في مطار الملكة علياء الدولي، و”الخطوط السعودية” في مطاري الملك عبد العزيز والملك خالد الدوليين، و”الخطوط القطرية” في مطار الدوحة الدولي، وشركتي “الإمارات” و”الاتحاد” العاملتين في مطاري دبي وأبوظبي الدوليين.

هذا وتشترط هيئة أمن النقل فحص جميع الشحنات الجوية التي ترسل من تلك المطارات وتأمينها بموجب بروتوكولات الفحص المسبق للشحن الجوي. وأضافت الوكالة أن معظم المتطلبات يتم تطبيقها في الأساس بشكل طوعي من قبل شركات الطيران حول العالم.

وكانت السلطات الأميركية قد حظرت في وقت سابق اليوم نقل جميع الشحنات من مطار القاهرة الدولي إلى الولايات المتحدة باستثناء حقائب الركاب.







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