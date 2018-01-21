أمير الباحة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الزهراني

المواطن - واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي العهد – حفظهما الله – ، لأسرة وذوي الشهيد الجندي أول إبراهيم بن أحمد الهتاني الزهراني من أهالي محافظة الحجرة، الذي استشهد أثناء أداء واجبه في الحد الجنوبي.

وبين سمو أمير الباحة في اتصال هاتفي بأسرة وذوي الشهيد أن الجميع لن ينسى حجم التضحيات التي قدمها أبطال الوطن دفاعاً عن دينهم ووطنهم، وقال : “إن الشهيد إبراهيم نال شهادة العزة والكرامة باذلاً روحه فداء للوطن والدين”، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ جنودنا البواسل وينصرهم وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وأن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، مؤكداً أن ما يقدمه جنودنا البواسل في مختلف مواقعهم من واجب ديني ووطني في الدفاع عن أرض بلادنا المباركة هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد الزهراني عن شكرهم وتقديرهم للقيادة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مقدمين شكرهم لسمو أمير منطقة الباحة على تعزيته ومواساته في فقيدهم.







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