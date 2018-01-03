أمير الشمالية منتقدًا سوء الخدمات في العويقيلة: رضا المستفيد مؤشر النجاح

المواطن - شريف النشمي

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، أحياء وشوارع محافظة العويقيلة في جولة ميدانية مبديًا عدم رضاه عن مستوى بعض الخدمات البلدية.

وتجول سموه داخل الأحياء ووقف على بعض المشاريع الجاري تنفيذها، موجهًا رئيس بلدية المحافظة الدكتور محمد الوردة بالمتابعة المستمرة, ورفع مستوى النظافة والعمل على صيانة الشوارع وتأهيلها بشكل مناسب واعتماد المواصفات والمقاييس المعتمدة لوضع المطبات الاصطناعية والعمل على تعزيز العمل الخدمي والبلدي.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز على أهمية العمل الدائم والمستمر في تقديم الخدمات البلدية المناسبة, وألا يقتصر العمل عند زيارات سموه الميدانية .

وأشار إلى أن رضا المستفيدين على مستوى جودة جميع الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية للمواطن والمقيم هو المؤشر المعتمد للنجاح والتميز.

وقال سموه ” أتمنى أن تقدم الخدمات البلدية لكل المواطنين بالشكل اللائق خصوصاً وأن التخطيط الحضري السليم للمحافظة وتكامل الخدمات البلدية تشكل البيئة المحفزة التي تحتضن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية لأبناء المحافظة ونسعى جميعاً لتنميتهم وتمكينهم لأسباب العيش الكريم وتحقيق طموحاتهم”.

ووجه أمير الحدود الشمالية رئيس البلدية بمعالجة غياب الخدمات البلدية عن قرية المركوز والعمل على ذلك بالسرعة الممكنة .







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