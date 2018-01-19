أمير الشمالية يوجه برفع جاهزية الصحة لمواجهة التقلبات الجوية

المواطن - واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، صحة المنطقة برفع الجاهزية لجميع منشآت الصحة؛ نظرًا لحالة التقلبات الجوية الحادة المتوقعة، التي سوف تشهدها المنطقة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن حالة الطقس المتوقعة لليوم تشهد نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، ويتوقع أن يصل سرعتها إلى 55 كم/ ساعة على تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، في حين تتهيأ الفرصة بمشيئة الله تعالى لهطول أمطار رعدية على الحدود الشمالية.







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