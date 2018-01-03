أمير جازان بالنيابة يؤكّد لأهالي صبيا عقب الهزّة الأرضية: الأمور لا تدعو للقلق

المواطن ـ جازان

تابع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة، مساء الثلاثاء 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، ما سجلته أجهزة الرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية من هزة أرضية على بعد 25 كيلو مترًا، شرق بيش، و12 كيلو مترًا شمال شرقي صبيا.

وأوضح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان، علي بن موسى زعلة، تعقيبًا على نبأ الهزة الأرضية شمال شرقي محافظة صبيا، أنَّ “أمير المنطقة اطمأن على أوضاع المواطنين والمقيمين، وطمأن الجميع بأن الأمور بخير، ولا تدعو للقلق- ولله الحمد”.