أمير جازان بالنيابة يزور مصابي أبناء جبال آل يحيى بالداير

المواطن - نايف عقيلي - جازان

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، أمير منطقة جازان بالنيابة مساء أمس، بزيارة لعدد من المصابين من أبناء جبال آل يحيى بمحافظة بني مالك، المنومين بمستشفى محافظة الدائر بني مالك العام ومستشفى الملك فهد المركزي بجازان، إثر تعرضهم لانفجار لغم.

واطمأن سموه على صحتهم، موجهًا بتقديم العناية الصحية وكل ما يحتاجونه من خدمات.

من جهتهم عبر المصابون عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان بالنيابة على زيارته لهم ومشاعره الطيبة التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادته الحكيمة.

كما وقف سموه خلال الزيارة على سير العمل بالمستشفيين والإمكانات المادية والبشرية المتوافرة بهما والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :