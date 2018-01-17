أمير جازان بالنيابة يستقبل ذوي شهيد الواجب الريثي

المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة, بمكتبه بالإمارة اليوم, والد وذوي شهيد الواجب الجندي أول الشهيد حسن بن علي عكفي السلمي الريثي, من منسوبي القوات البرية، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب دفاعاً عن الدين ثم المليك والوطن في مواجهة المعتدين على الحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وقدّم سمو أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، إلى والد وأسرة الشهيد كافة.

وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بما قدمه الشهيد ـ رحمه الله ـ ، من دور مهم في ردع كيد المعتدين على حدود بلادنا الغالية، مما يؤكد انتماءه لوطنه وولاءه لقيادتهم الرشيدة, معبراً سموه عن أحر التعازي والمواساة لأسرة الشهيد الريثي، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد الريثي عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة – رعاها الله – وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.







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