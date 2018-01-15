أمير جازان بالنيابة يصدر عددًا من التكليفات بإمارة المنطقة

المواطن - علي شيبان - جازان

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة، أمس الأحد، قرارات إدارية تقضي بتكليف عدد من مديري الإدارات والموظفين بديوان الإمارة ومحافظاتها.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإمارة، ياسين بن أحمد القاسم، أن القرارات شملت تكليف الموظف محمود بن إبراهيم سفياني للعمل بمحافظة الدرب، وتكليف الموظف أنور أبكر خميس غاصب مديرًا لإدارة التدريب والابتعاث، مع تكليف الموظف جابر بن بحيص مغفوري مديرًا لإدارة التخطيط والتنظيم.

كما شملت تكليف الموظف توفيق بن محمد لبينة للعمل في مجلس المنطقة.

وأعرب المكلّفون عن خالص شكرهم وتقديرهم على هذه الثقة من أمير منطقة جازان بالنيابة، سائلين الله- عز وجل- أن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر، لتقديم كافة الخدمات لموظفي ديوان الإمارة وللمواطنين والمقيمين.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :