أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي شهداء أبناء الداير

المواطن - نايف عقيلي - جازان

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، أمير منطقة جازان بالنيابة، مساء أمس، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي خمسة من أبناء جبال آل يحيى بمحافظة الداير بني مالك بالشريط الحدودي بمنطقة جازان، الذين استشهدوا إثر انفجار لغم حوثي.

ونوه سموه خلال زيارة العزاء التي قام بها سموه لذوي الشهداء بمحافظة الداير بني مالك بالدور البطولي الذي قام به أبناء القبيلة في نقل الجرحى لحظة وقوع الحادث ودور الجهات الأمنية في الرد بكل حزم على من قاموا بهذا الفعل، مؤكدًا ثقة الجميع بجنودنا البواسل من منسوبي مختلف القوات العسكرية وأبناء القبائل بالمناطق الحدودية والمواطنين في الوقوف في وجه من يحاول زعزعة الأمن وإثارة الفتن بعمليات غادرة لا تمثل إلا أصحابها، سائلًا الله تعالى أن يتقبل الشهداء بواسع رحمته ومغفرته.

من جانبهم عبر ذوو الشهداء عن شكرهم للقيادة الرشيدة (أيدها الله)، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.

حضر العزاء، محافظ الداير بني مالك عبدالله بن علي الحمدي، وعدد من المسؤولين ومشايخ في المحافظة.







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