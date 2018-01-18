أمير عسير يستقبل أسرة آل سمران للتعزية في وفاة الشاب نواف

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، في مكتبه بالإمارة اليوم ،أسرة آل سمران يتقدمها الشيخ محمد بن سمران الشهراني , حيث قدم سموه التعازي في وفاة الشاب نواف بن محمد بن سمران الشهراني الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر حادث مروري.

من جهتها قدمت أسرة آل سمران الشكر والامتنان والتقدير لسمو أمير منطقة عسير حفظه الله ولكافة من قدم لهم التعزية الصادقة والمواساة الحسنة، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويجنب الجميع كل مكروه .







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :