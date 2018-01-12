أمير ‫الحدود الشمالية: مستوى الخدمات البلدية في مدينة عرعر أقل من المأمول

المواطن ـ عرعر:

تفَقَّد أمير منطقة الحدود الشمالية، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس 11 كانون الثاني/يناير الجاري، أحياء وشوارع مدينة عرعر في جولة ميدانية.

وتجَوَّل سموه داخل الأحياء ووقف على بعض المشروعات الجاري تنفيذها، كما وقف سموه على مستوى الخدمات البلدية، موجهًا مساعد أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس، خميس الحازمي، بأهمية رفع مستوى النظافة وتأهيل الشوارع والأرصفة بشكل مناسب، والعمل على تعزيز العمل الخدمي والبلدي.

وأكّد أمير المنطقة، أهمية إزالة المعوقات وتصحيح جميع السلبيات، على وجه السرعة، وتصحيح الملاحظات على مستوى النظافة، وضعف صيانة الشوارع، والرقي بمستوى الخدمات البلدية.

وقال سموه: “أتمنى أن تقدم الخدمات البلدية لكل المواطنين بالشكل اللائق، خصوصًا أن التخطيط الحضري السليم للمحافظة وتكامل الخدمات البلدية يشكل البيئة المحفزة التي تحتضن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية لأبناء المحافظة، ونسعى جميعًا لتنميتهم وتمكينهم لأسباب العيش الكريم وتحقيق طموحاتهم”.







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