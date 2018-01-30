أمين عام مجلس منطقة الرياض يبحث استكمال مشروعات الصحة

المواطن- الرياض

بحث أمين عام مجلس منطقة الرياض، المهندس خالد بن عبدالله الربيعة، وعضو مجلس المنطقة رئيس لجنة المشاريع بالمجلس عجلان بن سعد العجلان وأعضاء اللجنة، مشروعات وزارة الصحة بالمنطقة، خلال لقائهم أمس بوكيل الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية المهندس بدر عبدالله اللامي، بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة.

ونوه أمين عام مجلس المنطقة إلى ما تحظى به لجنة متابعة المشاريع من دعم ومتابعة وتوجيه من قبل سمو أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة وسمو نائبه نائب رئيس مجلس المنطقة، مؤكدًا أن سموهما حريصان على استكمال وتنفيذ المشروعات الخدمية التي تسهم في خدمة أبناء المنطقة.

وأكد المهندس الربيعة أن وقوف سموهما على المشروعات بمحافظات المنطقة المختلفة خلال زياراتهما التفقدية لها نتج عنه تشكيل لجنة لمتابعة المشاريع بمجلس المنطقة لدراسة المشاريع المتأخرة والمتعثرة، ورفع تقارير دورية عنها والعمل المتواصل بالتنسيق مع الجهات المختلفة لمعالجة جميع العقبات التي تؤدي إلى تعثرها.

وقال المهندس الربيعة: إن لجنة متابعة المشاريع أسهمت في العمل على معالجة معوقات العديد من المشاريع في القطاعات الصحية والبلدية والخدمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.

حضر اللقاء مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض عضو مجلس المنطقة الدكتور ناصر الدوسري، ووكيل وزارة الصحة المساعد للمشاريع المهندس خالد إبراهيم الرميح وعدد من مسؤولي وكالة المشاريع بوزارة الصحة ومجلس منطقة الرياض.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :