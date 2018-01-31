أهالي الباحة يطالبون بأماكن ترفيهية

المواطن- أمل الغامدي- الباحة

استبشر أهالي منطقة الباحة أخيراً بافتتاح إحدى الملاهي المتواضعة، رُغم أن مساحتها لا تفي بالغرض المطلوب ولا تحقق رغبة أهالي المنطقة وتطلعاتهم الكبيرة، إلا أنها مُرضية إلى حدّ ما لكل مَن زارها.

وقال الأهالي لـ”المواطن“: إن منطقة الباحة ومحافظاتها بشقيها السراة وتهامة تخلو تماماً من وجود مكان للألعاب الكهربائية والجديدة أُسوة بمدن المملكة المختلفة، مشيرين إلى أن هناك ملاهي تقع داخل أكبر دوار في الباحة إلا أنها مغلقة منذُ خمس سنوات تقريباً، ولم يتم معرفة الأسباب ولا حتى استغلال المكان من قِبل أمانة المنطقة.

وطالب الأهالي أمانة الباحة بضرورة الاستثمار للأماكن الترفيهية المُغلقة رغم أنهم في أمسّ الحاجة لها نظراً لبرودة المكان والضباب طوال فترة فصل الشتاء، فلا يوجد متنفس يقضي فيه الأهالي أوقاتهم إلا الأسواق أو الأماكن المغلقة.







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