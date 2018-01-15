أهالي الباحة يهربون من البرد وعدم وجود فعاليات

المواطن - أمل سعيد الغامدي - الباحة

لجأ أهالي منطقة الباحة إلى البحث عن الدفء والفعاليات الترفيهية؛ للتغلب على برودة الطقس وخلو المنطقة تمامًا من الفعاليات، وذلك بالنزول إلى تهامة والتمتع بفعاليات ومهرجانات الشتاء التي تتوزع في مناطق المخواة وقلوة ومحايل والمجاردة والاستمتاع بشواطئ القنفذة والمظيلف.

وأشار الأهالي إلى أن حجوزات الطيران نفذت في وقت مبكر جدًّا إلى جدة والدمام والرياض.

وأوضح أبو أحمد أن “نتسابق كل عام لحجوزات مبكرة ذهابًا وإيابًا، إلا أننا لن تجد أي حجز طيران”.

ومن جانبها، قالت راوية الغامدي: “الباحة منطقة باردة تخلو من نصف سكانها في وقت الإجازة والنصف المتبقي ليس لهم إلا الجلوس في المنازل فلا يوجد أي فعاليات تناسب الوضع والوقت الحالي، مع أن هناك مناطق باردة في المملكة ولكن لم ينسَ المسؤولون فيها دورهم الإيجابي والفعلي في خلق فعاليات تناسب مناطقهم مع الجو البارد”.

أما أبو فهد فقال: “نحن أهالي السراة نشعل منطقة المخواة ونغيرها، ونستمتع بالأجواء والدفء من جانب ومن جانب آخر بوجود الفعاليات الشتوية التي نستطيع من خلالها الاستمتاع بالوقت”.

ولكن تذمر الأهالي من عدم وجود أي وسائل ترفيهية أو مهرجانات داخل منطقة الباحة.







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