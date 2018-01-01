أهمها شاحن الهاتف.. احتياطات عليك اتخاذها قبل شراء أجهزة كهربائية

المواطن - الرياض

حذر أخصائي المواصفات وائل الذياب، من أن بعض الحرائق التي تشهدها المملكة بشكل يومي يعود سببها إلى المنتجات الكهربائية المقلدة ورديئة الصنع التي ينتشر تواجدها بالأسواق السعودية.

وأضاف الذياب في حواره ببرنامج “معالي المواطن” على شاشة إم بي سي، أن هناك احتياطات يجب اتخاذها عند شراء البضائع الكهربائية من الأسواق للتأكد من سلامتها، أولها أن يتم فحصها بشكل عام للتأكد من سلامتها وكون “الفيشة” سليمة وتحتوي على غوالق ومفتاح، وأيضًا أن تكون مطابقة للمعايير والمواصفات المعروفة.

ولفت إلى أنه يجب التأكد من سلامة شواحن الهواتف المحمولة وتجنب ذات الوزن الخفيف والأسلاك المقلدة؛ لأنها تتسبب في حرائق كبيرة.







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