أوبرا وينفري: سأترشح في انتخابات الرئاسة الأميركية 2020

المواطن - متابعة

كشفت مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري أنها تعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية 2020.

ونالت أوبرا وينفري، أمس الأحد، جائزة “سيسيل بي دوميل”، ضمن إطار الدورة الـ75 لحفل توزيع جوائز غولدن غلوب لتصبح أول امرأة سمراء تفوز باللقب.

وتعد الجائزة إحدى جوائز الغولدن غلوب الفخرية التي تمنح لأصحاب المساهمات البارزة في صناعة الترفيه.

وبعد تسلمها الجائزة ألقت وينفري خطابًا ملهمًا وجهته للفتيات بشكل رئيسي، ويحمل رسالة لهن تؤكد أنه “يوجد يوم جديد في الأفق”.

وتعتبر مناسبة الغولدن غلوب أول حدث في مجال الترفيه الأميركي يقام بعد فضائح التحرش ضد المرأة، التي لاحقت عددًا من مشاهير هوليوود.

وسلط خطاب وينفري الضوء على التحرش الجنسي قائلة: إنه أمر “تجاوز كل الثقافات والحدود الجغرافية والأعراق والأديان والسياسة وأماكن العمل”.







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