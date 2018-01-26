أولمبياد وطني للتاريخ في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بمشاركة 23 ألف طالب وطالبة

المواطن ـ رقية الأحمد:

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أنَّ عدد المسجلين في مسابقة الأولمبياد الوطني للتاريخ بلغ 23646 ألف طالب وطالبة، هم 9526 طالبًا، و14120 طالبة، من جميع المناطق في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت إدارة المهرجان، الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري، أنَّ فعالية الأولمبياد الوطني للتاريخ تنظمها دارة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة تحت إشراف قائد / قائدة المدرسة، وذلك ضمن فعاليات المهرجان لهذا العام.

وتقدم الفعالية محتوى معرفيًّا وطنيًّا، يرتبط بتاريخ المملكة العربية السعودية، وما يتصل به من تراث مادي ومعنوي من خلال اختبارات محددة وآليات منظمة لطلاب وطالبات مدارس التعليم للمرحلة الثانوية بالمملكة (حكومي، أهلي).

وبيّنت إدارة المهرجان أن الأولمبياد الوطني للتاريخ يهـدف إلى تعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب والطالبات، وتوفير البيئة التنافسية وتحفيز اهتمامهم بمجال التاريخ، وتنمية العمق الحضاري السعودي لديهم، والتعريف بتراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني، وتعزيز الاهتمام بجميع الطلاب والطالبات في أنحاء المملكة، وإكسابهم مهارات القراءة واستيعاب المعلومات التاريخية، وتهيئتهم للمشاركة الدولية في أولمبياد التاريخ العالمية، بما يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية 2030 من غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني، والمحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به.

وأشارت إدارة المهرجان إلى أنَّ الأولمبياد الوطني للتاريخ يشمل المعلومات التاريخية السعودية في المجالات:

الثقافية.

السياسية.

الاقتصادية.

الاجتماعية.

الحضارية.

الرياضية.

وأبرزت أنّه “رُصدت جوائز قيمة للفائزين تبلغ 200 ألف ريال؛ إذ سيحصل الفائز بالمركز الأول على 50 ألف ريال، في حين يحصل كل مرشح للمرحلة قبل المرحلة النهائية، وعددهم 15 مرشحًا على مبلغ 10 آلاف ريال لكل فائز”.







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