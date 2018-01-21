أول تعليق من تركي آل الشيخ على احتراف اللاعبين السعوديين

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، على تهنئة اللاعبين السعوديين المنتقلين حديثًا إلى أندية إسبانية، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ونشر تركي آل الشيخ، قائمة بأسماء اللاعبين السعوديين المنضمين إلى الأندية الإسبانية، وعلق عليها قائلًا: “أبارك لأخواني اللاعبين توقيعهم عقود احترافية مع الأندية الإسبانية للعب في لا ليغا وأتمنى لهم كل التوفيق”.

وتابع رئيس الهيئة العامة للرياضة في تغريدة أخرى قائلًا: “هذه فرصة كبيرة لهم للاحتراف الحقيقي ورفع مستوياتهم وزيادة خبراتهم، وتمثيل وطنهم خير تمثيل”.

واختتم تركي آل الشيخ تغريداته قائلًا: “ثقتي في لاعبينا لا حدود لها ودورنا جميعا أن ندعمهم في هذه التجربة التي ستكون بداية لمزيد من الاحتراف للاعبين السعوديين في الدوريات الأوروبية”.







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