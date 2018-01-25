أول تعليق من حسام حبيب على خبر زواجه من هذه الفنانة

المواطن - القاهرة

ترددت شائعات عن زواج المطرب حسام حبيب من الفنانة شيرين عبدالوهاب، وتم الترويج لهذه الأخبار على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته نفى المطرب حسام حبيب ما تردّد بشأن زواجه من الفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤكداً أنه عارٍ تماماً من الصحة وغير حقيقي.

وقال حسام حبيب إن كل ما يربطه بالفنانة شيرين عبدالوهاب يتمثل في علاقة صداقة فقط، وفقاً لصحيفة “صدى البلد” المصرية.

وأضاف حسام حبيب أنه: ليس هناك أي نوع من الارتباط الذي استنتجه البعض، وكل ما يربطني بها أنها صديقة مقربة بالنسبة لي.

وأضاف حسام حبيب قائلاً: إنني حالياً خارج مصر وأجهز لعدد من المشروعات الجديدة وأتمنى أن تلقى استحسان الجمهور.

يذكر أن آخر الشائعات حول الفنان حددت موعد زواجه بالفنانة شيرين عبدالوهاب في فبراير المقبل، وهو ما نفاه حسام حبيب جملة وتفصيلاً.







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