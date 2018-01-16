أول تعليق من سعد سهيل بعد الانضمام لنادي النصر

المواطن – مروة نبيل

علق سعد سهيل الظهير الأيمن للمنتخب العماني، على انضمامه رسميًّا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبر حسابه الخاص على “تويتر”.

وكتب سعدي سهيل على موقع التدوينات القصيرة، منذ قليل: “اللهم لك الحمد تم توقيع العقد الاحترافي مع نادي النصر، أسأل الله لي التوفيق وأن أقدم ما يرضي من وضع ثقته في”.

وكان نادي النصر، قد أعلن، مساء اليوم الثلاثاء، عن حسم صفقة سعد سهيل رسميًا، لمدة موسم ونصف، وأكد عبر حسابه الرسمي أنه أحد أبرز نجوم بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 23″، والتي توج منتخب بلاده بلقبها.

ويُعتبر سعد سهيل ثاني صفقات نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث سبق ونجح مجلس إدارة العالمي في التعاقد مع الظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد، لاعب فريق القادسية.







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