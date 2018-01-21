أول تعليق من قرقاش على عملية عفرين

المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش أن عملية عفرين التي تقوم بها تركيا على الحدود مع سوريا تستدعي إعادة بناء مفهوم الأمن القومي العربي.

وقال قرقاش : التطورات المحيطة بعفرين تؤكد مجددًا ضرورة العمل على إعادة بناء وترميم مفهوم الأمن القومي العربي على أساس واقعي ومعاصر، فدون ذلك يهمش العرب وتصبح أوطانهم مشاعًا.

وتقود تركيا عملية عسكرية في عفرين لملاحقة عناصر كردية، تلقى معارضة كبيرة من قبل أميركا والعديد من الدول العربية في الوقت الذي تؤكد فيه أنقرة أنها تلاحق الإرهاب.

وقال الجيش التركي إن قوات برية توغلت في منطقة عفرين في شمال سوريا يوم الأحد بعد أن شنت تركيا هجمات بالمدفعية وبالطائرات على مسلحين أكراد مدعومين من الولايات المتحدة تسعى إلى طردهم من منطقة الحدود.

من جانبه زعم وزير خارجية تركيا مولود أوغلو أن كل من يعارض العملية التركية في منطقة عفرين يأخذ جانب الإرهابيين ويجب أن يعامل على هذا الأساس.







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