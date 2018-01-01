أول تعليق من وزير الدفاع الإيراني على الانتفاضة الشعبية

المواطن - متابعة

على خطى حسن روحاني، راح وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي بعيدًا في تفسير أسباب الانتفاضة الشعبية مبرزًا وجود دور خارجي يقف وراء هذه المظاهرات.

وقال حاتمي في تصريحات نقلتها وكالات إيرانية إن “أعداء الجمهورية يحاولون بشتى السبل تحريض الشعب، من أجل نشر الفوضى في إيران.

وتابع قائلاً: “ينبغي أن يتم تفويت الفرصة على المؤامرات والفتن التي يحيكها الأجانب، عبر الوحدة والاتحاد والانسجام الوطني”.

وأشار حاتمي إلى ضرورة متابعة متطلبات الشعب، ضمن أطر القانون والنظام والأمن.

وكان الرئيس الإيراني اتهم عددًا من الدول بمساندة المظاهرات الإيرانية في محاولة للبحث عن عدو خارجي لإلهاء الشعب الإيراني عن مطالبه الأساسية في الإصلاح والحرية والعيش الكريم.

وأشار حاتمي إلى ضرورة متابعة متطلبات الشعب، ضمن أطر القانون والنظام والأمن.

وتشهد العديد من المدن الإيرانية مظاهرات غير مسبوقة حيث طالب المتظاهرون بتنحي روحاني حاملين شعارات الموت للديكتاتور الموت لخامنئي.

وأعلن التلفزيون الإيراني مقتل 12 شخصًا بينهم 10 سقطوا في مواجهات أمس مع قوات الباسيج فيما يرجح مراقبون أن عدد القتلى أكبر بكثير من هذا الرقم.







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