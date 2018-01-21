أول تغريدة من الهيئة الملكية للعلا بعد تدشين حسابها رسميًا

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

دشنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا الحساب الرسمي لها على موقع تويتر اليوم، بمعرف RCU_SA@.

وبعد عدة أقل من ساعة من تدشين الحساب وصل المتابعون فيه إلى قرابة 350 متابعًا.

وقالت الهيئة في أول تغريدة لها: امتدادًا لمسيرة التنمية؛ تسعى الهيئة الملكية لمحافظة العُلا إلى تطوير المحافظة على نحو يتناسب مع مكانتها التاريخية ومستقبلها الحضاري.

والمعروف أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان.

وتضم الهيئة، كلاً من سمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود محافظًا للهيئة، وسعود بن عبدالله القحطاني، والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والدكتور فهد بن عبدالله تونسي، والدكتور سعد بن عبدالله الصويان، والدكتور عيد بن حمد اليحيى.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :