أول صورة للبطل مشعل العنزي تبين تحسن حالته الصحية

المواطن - عبدالرحمن دياب

بعد أسبوعين من الغيبوبة، بينت صور حديثة تحسن صحة بطل الدفاع المدني، مشعل العنزي، الذي أنقذ عائلة من حريق ومنح كمامة الأكسجين لمسنة خلال حريق في حائل.

وبينت صورة، تحسن حالة مشعل العنزي وهو منوم في المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج.

وفي وقت سابق، أكد فرحان العنزي أن حالة ابن أخيه رجل الدفاع المدني في حائل مشعل العنزي مستقرة بعد أن خاطر بحياته لإنقاذ طفل من حريق قبل أيام.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج ترند السعودية أنه تم إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة للبطل مشعل العنزي، وهو بخير، وحالته مستقرة.

وطمأن العنزي المواطنين على حالة بطل حائل الذي كاد أن يفقد حياته ثمنًا لإنقاذ طفل من الاختناق في الحريق.

وتصدرت صور وأخبار مشعل العنزي مواقع التواصل الاجتماعي وعناوين الأخبار في المواقع والصحف بعد العمل البطولي الذي قام به.

يذكر أن وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، قد أمر يوم السبت الماضي بنقل العريف مشعل العنزي بالطائرة من مدينة حائل إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض لاستكمال علاجه.







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