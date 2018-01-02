أول ضريبة قيمة مضافة 15%.. والزكاة تضبط المحل

المواطن - وليد الفهمي - جدة

تمكن رجال هيئة الزكاة والدخل من ضبط أحد المحال الشهيرة بعدما فرض ضريبة 15% على المستهلكين.

وقال حساب العناية بالعملاء التابع للزكاة والدخل على “تويتر”: “شكرًا لتعاونكم تم ضبط المخالفة واتخاذ الإجراء النظامي”.

وغرد أحد نشطاء “تويتر” قائلًا: “ضريبة القيمة المضافة حسب الفاتورة 15%”، ليتم مباشرة الواقعة وضبط المخالفة.

وفي وقت سابق، أكد حساب الزكاة والدخل أنه لا يحق للمحال التجارية الاحتفاظ بأي مبلغ من ضريبة القيمة المضافة.

وقال حساب خدمه العملاء التابع الزكاة والدخل: “عزيزي العميل، يتم استرداد ضريبة القيمة المضافة مع قيمة السلعة المستردة”.







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