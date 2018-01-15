أول هاتف بماسح بصمة أسفل الشاشة

المواطن - متابعة

كشفت شركة صينية لصناعة الهواتف الذكية، في مدينة لاس فيجاس الأميركية أول هاتف يضم ماسح البصمة الرئيس أسفل الشاشة.

وتحاول شركات التقنية منذ فترة إتاحة المساحة الأكبر من واجهة الهاتف للشاشة، لكنها ظلت تبحث عن موضع تخصصه للزر الرئيس.

وعملت شركة “فيفو” طيلة العامين الماضيين على تطوير الفكرة، أما الآن، فبات من الممكن إدماجها في الهواتف الجديدة.

والتقنية تعمل في الهاتف الذكي من خلال إرسال شاشة “أوليد” انبعاثات ضوئية لتحفيز ماسح البصمة، وحين يجري التحقق من هوية المستخدم، يبدأ الجهاز في أداء وظائفه.







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