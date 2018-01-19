إبل سائبة تُسقِط 3 ضحايا جددًا على طريق رنية ـ بيشة

أسفر حادث مروري، عن إصابة 3 أشخاص، أمس الخميس 18 كانون الثاني/يناير الجاري، على طريق رنية باتّجاه بيشة.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أنَّ “مجموعة من الإبل السائبة تسبَّبت في الحادث”.

وأشار المركز، إلى أنَّ “الجهات المختصة باشرت متابعة الحادث لمعالجة أسبابه”.

يُذكر أنَّه تكثر الحوادث المرورية، نتيجة الإبل السائبة، ففي 12 كانون الثاني/يناير الجاري، أبلغ مواطن المركز الوطني للعمليات الأمنية، عن وجود مجموعة من الإبل السائبة على طريق الطائف ـ الرياض، وعلى جانبه، إلا أنَّ قوة أمن الطرق استجابت للبلاغ وأبعدتها وعالجت سبب دخولها.