إثر وفاة 6 مواطنين ووالدتهم على طريق صبيا هروب.. وزير النقل يقيل مدير طرق جازان

المواطن ـ رقية الأحمد

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة النقل، تركي الطعيمي، الثلاثاء 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنَّ وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، أصدر قبل ساعات، قرارًا بإنهاء تكليف مدير إدارة الطرق بجازان المهندس محمد الحازمي.

وأوضح الطعيمي، خلال مداخلته في برنامج معالي المواطن، أنَّ “وزير النقل وجه بفتح تحقيق مع عدد من المسؤولين والمقاولين إثر وفاة 6 إخوة وأمهم، في حادث مروع ظهر الثلاثاء، على طريق صبيا- هروب، بسبب الحفريات المنتشرة وتقاعس الصيانة الدورية على الطريق”.

‏وأكّد الطعيمي، أنَّ هناك بيانًا سيصدر من الوزارة اليوم الأربعاء ، عن مجريات القضية.







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