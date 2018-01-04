إحباط تسلل 1319 شخصًا وضبط 76.4 كجم حشيش في جازان

المواطن - واس

نفذت دوريات إدارة المجاهدين في منطقة جازان خلال الأسبوعين الماضيين وضمن مهامها الأمنية اليومية عددًا من الحملات الأمنية أسفرت عن القبض على عدد من المتسللين من عدة جنسيات وضبط مركبات استخدمت في عمليات التهريب، إضافة إلى ضبط مخدرات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز أن دوريات المجاهدين تمكنت خلال الأسبوعين الماضيين من ضبط عمليات تسلل وتهريب، وذلك أثناء قيامها بمهامها الأمنية المعتادة، مبيناً أنه تم خلال تلك العمليات الأمنية ضبط 28 مركبة استخدمت في عمليات التهريب، والقبض على مجموعة من المتسللين بلغ عددهم 1319 متسللًا من جنسيات مختلفة، إضافة إلى القبض على 258 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، مشيرًا إلى أنه تم ضبط 200 لتر من الخمور بعبوات مختلفة الأحجام والقبض على مهربين بحوزتهم 9600 جرام من الحشيش.

وأشار إلى أن دورية مركز الضبط الأمني بالجوة التابعة للفرقة الثالثة بفيفاء استوقفت مركبة وبتفتيشها عثر على 66 كيلو و800 جرام من الحشيش مخبأة بداخل خزان الوقود.

وأكد أن منسوبي إدارة المجاهدين لن يألو جهداً في مواجهة مخالفي الأنظمة والقوانين أو من يسعى إلى المساس بأمن الوطن.







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