إحباط تهريب أسلحة وذخائر للحوثيين في شحنة عصائر

المواطن - متابعة

أحبطت قوات الأمن اليمنية، بمحافظة الجوف عملية تهريب أسلحة وذخائر كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي في محافظة صعدة.

وأوضح مصدر عسكري يمني، أن قوات الأمن الخاصة في الجوف، أحبطت تهريب كميات كبيرة من الذخائر والقذائف والأسلحة خُبئت في شحنة عصير وبسكويت قبل وصولها إلى المتمردين في صعدة.

وكان وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، جدد التأكيد على أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ليست مؤهلة لتكون شريكاً في عملية السلام.

وأضاف في تغريدات عبر حسابه في “تويتر” أن الإعلان الواضح والصريح للحوثيين بتمسكهم بنهج الحرب وتأكيدهم الاستمرار فيه، يكشف عن الاستهانة بدماء اليمنيين، وأنهم ليسوا مؤهلين ليكونوا شركاء في السلام.

واقتحم متمردون حوثيون عدداً من شركات الصرافة في صنعاء أمس، ونهبوا أموالها قبل إغلاقها، في خطوة وصفها خبراء اقتصاديون بأنها تهدف إلى تدمير ما تبقى من القطاع المصرفي في العاصمة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :