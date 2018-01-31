إحسان إنسان.. بداية من برنامج إذاعي كسرت صمت 400 مليون أصم

المواطن- الرياض

دُشّن إحسان إنسان، أول أمس الثلاثاء، منتدى حمل الاسم نفسه، بحضور عدد من أصحاب السمو ورجال الأعمال والجمعيات الخيرية والمهتمين بخدمة الصم وضعاف السمع.

وتعتبر المبادرة هي السعودية الأولى من نوعها لدمج الصم وضعاف السمع في المجتمع، فيما يهدف المنتدى إلى تعزيز الجهود لخدمة فئة مهمة في مجتمعنا حيث يفوقون المليون أصم وضعيف سمع في المملكة و400 مليون على مستوى العالم.

وتأتي هذه المبادرة لحل مشكلة تواصلهم مع المجتمع واندماجهم من خلال تطبيق إلكتروني يعتبر المشروع الوطني التقني الأول والوحيد من نوعه على مستوى العالم، لينطلق هذا الاختراع من العاصمة الرياض.

وقال رئيس فريق إحسان إنسان يعقوب بن سعد الزير في حواره أثناء افتتاح المنتدى مع الإعلامي ياسر الحكمي: “أخذنا على عاتقنا هم البحث عن حل للصم وضعاف السمع وأن الفكرة نشأت من برنامج إذاعي ناقش معاناتهم، وخرجنا بالحل الأول والأفضل عالميًّا”.

وتابع: “إحسان إنسان باكورة أعمالنا ومبادراتنا التخصصية حيث يهدف المشروع إلى المشاركة في رفع كفاءة الصم وضعاف السمع والعمل على رفع التحصيل العلمي لهم، وجعل إخواننا وأخواتنا من الصم وضعاف السمع أشخاص منتجين وفعالين في المجتمع وتذليل وتسهيل جميع العوائق، التي تقف حائلًا دونهم ومساعدة ذوي الصم وضعاف السمع على سهولة التواصل معهم، من خلال إنشاء مراكز تقوية بلغة الإشارة لضعاف السمع وذويهم والمساهمة في توظيف الصم وضعاف السمع ومتابعة أداء هم الوظيفي”.

وشارك الإعلامي الأصم عبدالله المحمدي صاحب قناة الصم الثقافية على اليوتيوب بكلمة بلغة الإشارة قدمها على مسرح المنتدى ترجمها مترجم لغة الإشارة محمد الفهيد، وقال فيها: إن معاناة الصم بدأت تتلاشى مع التقنيات الحديثة، وأن تطبيق إحسان إنسان يمثل نقلة نوعية وسيسهم في تعزيز التواصل بين الأصم وضعيف السمع والمجتمع، فالتطبيقات أصبحت في متناول الجميع، ويجب أن يسهم المجتمع ورجال الأعمال في دعم الصم في المجالات المختلفة خصوصًا التعليمية والصحية والاجتماعية.

وشمل المنتدى معرضًا مصاحبًا شارك فيه عدد من الجهات الخيرية، وورش عمل مجانية مترجمة بلغة الإشارة تقدم للصم والسامعين، في مجالات مهمة في حياتهم، بدأت بورشة (تسويق الذات) ذاتك علامة تجارية التي قدمها المدرب فهد الفهيد، تلتها ورشة (تطبيقك الأول لذوي الإعاقة على الأجهزة الذكية) قدمتها مي العتيبي، ثم شارك مترجم لغة الإشارة محمد الفهيد بندوة (تمكين فاقدي السمع وتنمية مهاراتهم)، ثم ورشة (كيفية استخدام تطبيق إحسان إنسان).

الجدير بالذكر أن منتدى إحسان إنسان يأتي ضمن المبادرات التي تخفف من معاناة الصم وضعاف السمع في المجتمع، وتعزز من تواجدهم التعليمي والأكاديمي والاجتماعي، وتخفف من صعوبات التواصل مع الجهات الحكومية وغيرها.







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