إدارة النصر تُحفز الجهاز الفني واللاعبين بطريقتها الخاصة

المواطن - مروة نبيل

حرص مجلس إدارة نادي النصر برئاسة سلمان المالك، على تحفيز الجهاز الفني واللاعبين والعاملين أيضًا بطريقتها الخاصة، كما أعلنت عن إمكانية تسجيل لاعبين جدد، الأمر الذي أسعد جماهير العالمي.

وأعلنت إدارة النصر عن إيداع راتب شهرين في حسابات جميع اللاعبين المحترفين السعوديين، اليوم الاثنين، وبذلك تكون سددت الرواتب حتى نهاية شهر 8 لعام 2017، كما سددت جزءا من الرواتب المتأخرة للجهاز الفني واللاعبين الأجانب.

وأضافت إدارة النصر في بيان عبر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وبذلك أصبح بإمكان العالمي تسجيل اللاعبين المحليين والأجانب في هذه الفترة.. وبدأت الإدارة أيضًا بإجراءات صرف 50% من مجموع الرواتب المتأخرة لكافة العاملين”.

وتابع: “جاء ذلك حرصًا من مجلس إدارة النادي برئاسة سلمان المالك على خلق بيئة محفزة على المستوى الفني والإداري.. ووفاء بوعد الإدارة عند استلامها زمام قيادة النادي.. متمنين أن ينعكس ذلك على عطاء الجميع في المرحلة المقبلة لتحقيق آمال وتطلعات كل محبي النصر”.







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