إدارة مهرجان الإبل تُحذِّر العابثين بصور النتائج وتتوعدهم بالجرائم المعلوماتية

المواطن - الرياض

حَذَّرَتْ إدارةُ مهرجان الملك عبد العزيز للإبل من العَبَث في صور نتائج المهرجان المنشورة على حسابها الرسمي في “تويتر”، وشدَّدتْ على اتّباع القنوات الرسمية ضد العابثين بصور نتائج السباقات سواء كانت للإبل أم سباقات الهجن.

وأشارت الإدارة إلى أنَّ هذا يُعد من الجرائم المعلوماتية، وتمتْ ملاحقة المتسببين لتطبيق الإجراءات بحقهم، لافتة إلى أنها تَودُّ أنْ تؤكد للجميع ضرورة استعمال حسابها الرسمي للمعلومات الصحيحة.

من جانبه أكّد المختص في الجرائم المعلوماتية عبد الله الشايع أنَّ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يتصدى لهذه القضايا بكل حزم، مع وضع عقوبات رادعة لمرتكبي هذا النوع من الجرائم، وكان مقصد المنظم تحقيق الأمن المعلوماتي، وضمان الاستغلال المشروع لوسائل التقنية والحفاظ على الأخلاق والمصلحة العامة، وحماية الأعراض وحراسة الحياة الخاصة، ومنع استغلال هذه المنصات الحضارية في الانتقام، أو التشهير، أو الإساءة، لأي جهة أو فرد، وبذلك يتم استثمارها في الطريق الإيجابي المنشود.

وأضاف أنه بالاطلاع على مفردات العقوبة على الجرائم المعلوماتية في حالتها العادية، نجد أنها متنوعة بين سجن يمتد من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة مالية من مئة ألف إلى خمس مئة ألف، ويرتفع السقف ليصل لعشر سنوات أو خمسة ملايين ريال.







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