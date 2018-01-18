إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تسلم الفائزين في فئة الفردي جوائزهم

المواطن- الرياض

توجت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أمس، الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل في فئة الفردي، وذلك بمقر إدارة المهرجان في الصياهد الجنوبية للدهناء.

وسلم معالي المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف، الدكتور فهد بن عبدالله السماري، الدروع والجوائز للفائزين بالمراكز من الثاني إلى الخامس، بحضور عضو مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس لجان التنظيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فوزان بن حمد الماضي، ورئيس لجنة الملاك المشاركين مشعل بن عمش بن طوالة.

وبينت إدارة المهرجان أن الفائزين بالمركز الأول في جميع الفئات سيستلمون جوائزهم في الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.







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