إزالة تجاوزات وتعديات 18 حظيرة في الجبيل

المواطن - واس

أزالت بلدية محافظة الجبيل ممثلة بإدارة الخدمات 18 حظيرة متعدية، وذلك ضمن حملة تنفذها البلدية على سوق الأغنام بالمحافظة التي تهدف إلى إزالة التعديات وتنظيف السوق بالكامل و إزالة المخلفات.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن البلدية قامت بتنظيف سوق الأغنام وإزالة المخلفات ,كما وجهت البلدية عدة إنذارات للمخالفين في وقت سابق لإزالة المخالفات الموجودة قبل أن يتم التعامل معها، حيث نظمت البلدية حملة تم خلالها إزالة التجاوزات والتعديات المخالفة التي بلغت 18 تعديًا للحظائر، تحتوي بعضها على سكن للعمالة الوافدة بطريقة مخالفة وإزالة جميع التعديات على ساحة الحراج وإلزام ملاك الأغنام ببقائها داخل الأحواش المخصصة لها.

وأشار إلى أن الحملة تضمنت تنظيف سوق المواشي ورفع الأتربة ومنع التجاوزات والتعديات وزيادة عدد الحاويات وتكثيف رش المبيدات ومنع البيع العشوائي خارج حدود السوق، مؤكدًا استمرار الحملات وذلك للقضاء على أي تعد والحفاظ على المظهر العام للمحافظة.

ومن جانب قامت بلدية السعيرة بزراعة 360 نخلة ، في شوارع والطرق في المدينة، وذلك ضمن الأعمال الزراعية بالمدينة والقرى التابعة ، التي تهدف زيادة الرقعة الخضراء للمدينة، والاهتمام بنصيب الفرد من المساحات الخضراء.

وأوضح رئيس بلدية السعيرة المهندس ماجد بن سلطان الرويس أن البلدية زرعت 360 نخلة، و5000 شتلة زهور موسمية مختلفة الأنواع بمداخل وطرق المدينة والقرى التابعة ، كما قامت كذلك بزراعة أكثر من 9000 شجرة مختلفة الأنواع موزعة على الشوارع الرئيسية والطرق الفرعية.







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