إشادة إعلامية بمستوى الأهلي أمام الباطن على تويتر

المواطن - مروة نبيل

نال لاعبو النادي الأهلي إشادة واسعة، عقب ظهورهم بمستوى مميز أمام فريق الباطن في الشوط الأول من مباراة الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، المُقامة الآن على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “ملعب الجوهرة”.

وكتب الإعلامي وليد الفراج، مقدم برنامج “أكشن يا دوري”، عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “مزاجك رايق اليوم..”، وقال خالد أبو راشد، المستشار القانوني المختص في الأمور الرياضية: “أسود تزأر وترعب وتطرب في وقت واحد”.

وقال الصحفي الرياضي محمد سعدالله: “لاعبو الأهلي أعتقد لأول مرا يستثمرون كل الفرص ويسجلون ٤ أهداف في ٤٥ دقيقة وقد تزيد لأكثر.. ثقافة استثمار الفرص كانت معاناة كبيرة للفريق في الفترة الماضية”.

وعلَّق مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي سابقًا، محمد الشيخي، على أداء الراقي قائلًا: “رباعية في شوط.. حتى في غياب السومة.. هجوم الأهلي أقوى الأسود تفترس الباطن.. سيف الأهلي يحلق بأسرع هدف هذا الموسم والمؤشر يرفع معدل الاطمئنان..”.

وتُشير نتيجة مباراة الأهلي والباطن في الدوري السعودي للمحترفين، إلى تقدم الراقي برباعية نظيفة، أحرز مهند عسيري هدفين في الدقيقتين 2 و26، وسجَّل زميله سلمان المؤشر هدفين في الدقيقتين 22 و42.







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