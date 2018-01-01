إشادة بدعم آل الشيخ لمشروع النادي الأهلي

المواطن – مروة نبيل

أشاد الناقدان الرياضيان محمد العميري وبدر السعيد، بدعم رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، لمشروع إستاد النادي الأهلي، الذي أعلن عنه، اليوم الأحد، رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، محمود الخطيب.

وقال محمد العميري: “معالي تركي آل الشيخ دعم الكرة الفلسطينية والكويتية والمصرية وفقًا لرئاسته لاتحاد التضامن الإسلامي والاتحاد العربي، وبذلك أثبت أنه الشخصية العربية الأبرز رياضيًّا”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”: “العمل التوافقي بين مصر والسعودية والبحرين والإمارات يعطينا انطباع أن العرب يعملون بيد واحدة دون أي تحجيم بالأدوار كما كانت تفعله الدويلة”.

ومن جانبه، قال الناقد بدر السعيد: “اختيار النادي الأهلي المصري للمشروع اعتبره ضربة معلم، وفقًا لما يحمله هذا النادي من تاريخ.. الرياضة العربية تحتاج لمثل هذه الهزات الإيجابية”.

وأضاف السعيد خلال حديثه لبرنامج “أكشن يا دوري”: “مشروع النادي الأهلي المصري عبارة عن استثمار وليس مجرد دعم.. يجب محاكاة مثل هذه الاستثمارات والقادم أكبر”.

يُذكر أن محمود الخطيب، أعلن عن تنصيب تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًّا للنادي الأهلي، بموافقة مجلس الإدارة بالكامل؛ نظرًا لإسهاماته في المشروع الخاص بإنشاء إستاد القلعة الحمراء.







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