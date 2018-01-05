إشادة بهذا النجم بعد مباراة الهلال وهجر

المواطن – مروة نبيل

أشاد الناقدان الرياضيان موسى المحياني ووحيد بغدادي، بنجم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، محمد الشلهوب، عقب مباراة الهلال وهجر أمس ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس الملك.

وقال المحياني لـ”أكشن يا دوري”: “الأرضية الهجينة تسببت بتأثر عددٍ من اللاعبين في مباراة الهلال وهجر وسقوط عددٍ من اللاعبين خلالها.. هجر استغل خطأ في دفاع الهلال وسجَّل.. تكتيك الهلال جيد أمام الفرق المتكتلة.. محمد الشلهوب إضافة للفريق ويملك رؤية عالية”.

وعلَّق وحيد بغدادي على مستوى نجم الزعيم عقب مباراة الهلال وهجر في كأس الملك قائلًا: “محمد الشلهوب قد يكون أسطورة الهلال حاليًا ويملك ثقلًا برغم الدقائق القليلة التي يلعبها.. الهلال فاز اليوم على هجر بأقل مجهود”.

ومن جانبه قال الإعلامي وليد الفراج، مقدم برنامج “أكشن يا دوري”: “محمد الشلهوب يستحق محبة الجمهور بسبب ما يقدمه داخل الملعب وأخلاقه خارج الملعب”.







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