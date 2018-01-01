إشادة واسعة بمستوى الفيصلي وانتقادات للاعبي الهلال ودياز

المواطن – مروة نبيل

أثار تعادل نادي الهلال أمام الفيصلي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي، استياء عدد كبير من النقاد الرياضيين، خاصة أن لاعبي الزعيم لم يظهروا بالمستوى المتوقع منهم.

ورصدت “المواطن” تفاعل النقاد الرياضيين بعد مباراة الهلال والفيصلي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

قال الكاتب الرياضي فياض الشمري، عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “بعيدًا عن النتيجة النهائية.. الفيصلي فريق يستحق الاحترام، مدربه يوظف أدوات التفوق لديه بفكر ويعرف كيف يستثمرها ويلعب على أخطاء الخصم”.

وتابع: “الفرج يقتل الهلال، فوضوي، تواضع بالأداء، العابد يلعب وهو مشتت، بقية العناصر دورها نقل الكرة بلا أي منهجية وتركيز من يتحمل ذلك هو دياز”، مُضيفًا: “الفيصلي أصبح كبير.. كان مؤهل للفوز بأكثر من هدفين”.

ومن جانبه، قال الإعلامي الرياضي، الدكتور وحيد بغدادي: “كما توقعت.. لم أشكك ولكن المعطيات الفنية تشير أن الفيصلي صعب هذا الموسم وعلى أرضه يكون أصعب!! كما توقعت تعادل الهلال في المجمعة.. الدوري لن يحسم مبكرًا في ظل إهدار النقاط”.

وأعاد بغدادي نشر تغريدته السابقة: “النصر الأهلي 1/3 العالمي يعيد روح التنافس في الدوري وتشتعل المنافسة بين الثلاثي الهلال الأهلي النصر رغم أن الزعيم الأقرب حتى الآن إلا أن التوقع ببطولة الدوري صعبة جدًّا.. فقد تحمل الجولات القادمة العديد من المفاجآت وقد تبدأ لعبة الكراسي الموسيقية بالحراك وتبادل المراكز”.

وعلق على تغريدته السابقة، قائلًا: “بدأت لعبة الكراسي بالحراك والفروقات الفنية تلاشت.. باتت الفوارق النقطية بسيطة والتنافس اشتعل بين الهلال الأهلي النصر وسيستمر حتى نهاية الدوري”، وتابع: “مدرب الفيصلي صنع من عناصر الفريق خصم عنيد لا يقهر بسهولة..”.

وانتقد الكاتب الرياضي ناصر الجديع، تغييرات الهلال أمام الفيصلي وتنفيذ اللاعبين للضربات الثابتة، وتابع: “صانع الألعاب يفترض أن يتواجد مع الهلال في 4 يناير.. وسط الهلال عاااااجز.. تمريرات كثيرة واستحواذ سلبي دون فائدة.. والنزيف النقطي سيستمر!”.

وواصل قائلًا: “في الهلال لاعبون يبحثون عن الدكة مع سبق الإصرار والترصد لكن دياز يبقيهم في الملعب.. ولاعبون يبحثون عن الفرصة لكن دياز يبقيهم في الدكة.. هذه المعادلة هي مشكلة الهلال الحقيقية!”، وأضاف: “ضمان الدكة يقتل الروح.. وضمان الخانة يقتل الطموح!”.

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي سلمان المطيويع: “سؤال: أمام فرق معروف مسبقًا بأنها تدافع وتقفل الوسط، لماذا لا يبدأ دياز مهاجمًا برأسي حربة، وبعد تأمين الفوز، يعود إلى أسلوبه بالاستحواذ وقتل اللعب ع الخصم؟”.

وأضاف: “تشابه الأدوار للاعبي الوسط مشكلة معضلة للفريق، دياز أمام توظيف عطيف والفرج! سيطرة في الخلف والوسط بدون كرات طويلة يستفاد منها! رأس الحربة بدون إمداد أو مساندة، الهلال يكرر نفسه دون فائدة، خصوصًا أمام فرق الوسط والمؤخرة!”.

واختتم تغريداته قائلًا: “إلى السيد دياز وإدارة النادي، الاستحواذ فقط.. لا يجلب الدوري”.







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