إصابة نواف العابد تُثير القلق في الهلال

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نواف العابد، لن يتمكن من المشاركة خلال مباريات الزعيم المقبلة؛ حيث إن إصابته ستستغرق وقتًا طويلًا.

ويُغادر نجم نادي الهلال نواف العابد، إلى العاصمة الفرنسية باريس، مطلع الأسبوع المقبل، من أجل عرض إصابته على طبيب مختص والوقوف على طريقة العلاج المناسبة لحالته.

وكان نواف العابد، قد تعرض للإصابة خلال مباراة الهلال والاتفاق، التي أُقيمت، مساء أمس الاثنين، ولم يتمكن من استكمال اللعب ليخرج مصابًا في الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول.

وأعلن حساب نادي الهلال الرسمي، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد اللقاء عن تعرّض لاعب الزعيم نواف العابد لإصابة في العضلة الضامة، في مباراة الاتفاق المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.







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