إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور في المملكة خلال 24 ساعة

المواطن- واس

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول حالات الإصابة في إنفلونزا الطيور من نوع H5N8، عن تسجيل إصابة واحدة في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية في وادي الدواسر.

وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغت 3749 عينة من كافة مناطق المملكة جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 110 عينات.

كما أوضحت الوزارة أن عدد البلاغات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 13 بلاغًا، فيما بلغ عدد الاستفسارات 41 استفسارًا ووصل إجمالي عدد الاستفسارات والبلاغات 2018 ، وتستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في كافة مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.







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