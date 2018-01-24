إصابتان جديدتان بإنفلونزا الطيور في الرياض

المواطن - واس

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول حالات الإصابة في إنفلونزا الطيور من نوع H5N8، عن تسجيل إصابتين في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في الرياض .

وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 3792 عينة جمعت من كافة مناطق المملكة جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 112.

كما أوضحت الوزارة أن عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 17 بلاغًا، فيما بلغ عدد الاستفسارات 56 استفساراً ، وستسمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.







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